Диаметр лопастного колеса [мм] 120

Запчасть ремкомплект водяного насоса ФШ 12 D12A представлена по производителю DT с артикулом 2.91529. У данной детали есть аналоги с номерами: 291529, ZX130022, 030744, BK4197722WP, 01305005, 98582026, PM276121. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект водяного насоса ФШ 12 D12A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.