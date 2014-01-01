Диаметр лопастного колеса [мм] 120

Запчасть ремкомплект водяного насоса TD102 ENG.258675-;122 представлена по производителю DT с артикулом 2.91527. У данной детали есть аналоги с номерами: 291527, BK4187722WP, 11623, 98582025, 276814, 276936. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект водяного насоса TD102 ENG.258675-;122 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.