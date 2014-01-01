Гарантия 2 года гарантии Температура открытия [°C] 82

Запчасть термостат 82°C МАН D0826 Вольво TD70-162/Даф представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.91505. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить термостат 82°C МАН D0826 Вольво TD70-162/Даф, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.