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Термостат 82°C MAN D0826/ Volvo TD70-162/DAF артикул 291505 DT SPARE PARTS в Алматы

291505 DT SPARE PARTS Термостат 82°C MAN D0826/ Volvo TD70-162/DAF
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 291505
Наименование Термостат 82°C MAN D0826/ Volvo TD70-162/DAF
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Вес [г] 204
Гарантия 2 года гарантии
Температура открытия [°C] 82
Запчасть термостат 82°C МАН D0826 Вольво TD70-162/Даф представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.91505. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить термостат 82°C МАН D0826 Вольво TD70-162/Даф, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Термостат 82°C MAN D0826/ Volvo TD70-162/DAF DT SPARE PARTS с артикулом 291505 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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