Гарантия 2 года гарантии Температура открытия [°C] 82

Запчасть термостат к-т с прокладками представлена по производителю DT с артикулом 2.91503. У данной детали есть аналоги с номерами: 291503, 3092547, 3092547. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. В случае отсутствия термостат к-т с прокладками на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.