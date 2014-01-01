Температура открытия [°C] 81

Запчасть термостат Вольво (273952) F 10 81 град DT представлена по производителю DT с артикулом 2.91500. У данной детали есть аналоги с номерами: 291500, 11493, 11494, 98581502, KLTA0166, 1544098, 273951. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UGпредставлены в большом ассортименте. В случае отсутствия термостат Вольво (273952) F 10 81 град DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.