|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|291500
|Наименование
|Термостат Volvo (273952) F10 81 град DT
|Вес [г]
|69
|Гарантия
|2 года гарантии
|Температура открытия [°C]
|81
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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