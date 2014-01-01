|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|291142
|Наименование
|Комплект прокладок, гильза цилиндра
|Вес [г]
|78
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|141
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|143
|Высота 1 [мм]
|2,5
|Высота 2 [мм]
|5,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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