|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|291000
|Наименование
|Перепускной клапан
|Вес [г]
|45
|Гарантия
|2 года гарантии
|Перепускное давление [бар]
|1,5
|Размер резьбы
|M14 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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