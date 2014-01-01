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Квадратный ключ, комбинированный инструмент артикул 288000 DT SPARE PARTS в Алматы

288000 DT SPARE PARTS Квадратный ключ, комбинированный инструмент
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 288000
Наименование Квадратный ключ, комбинированный инструмент
Вес [г] 5,5
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр [мм] 12,4
Ширина зева гаечного ключа 8
Длина [мм] 74,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Квадратный ключ, комбинированный инструмент DT SPARE PARTS с артикулом 288000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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