|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|288000
|Наименование
|Квадратный ключ, комбинированный инструмент
|Вес [г]
|5,5
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|12,4
|Ширина зева гаечного ключа
|8
|Длина [мм]
|74,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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