Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 278008 Наименование Козырек солнцезащитный FH12/16 Вес [г] 3100 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть козырек солнцезащитный ФШ 12/16 представлена по производителю DT с артикулом 2.78008. У данной детали есть аналоги с номерами: 278008, 8189320S, 8151857S, 8189321S, 8189319S, 8151854S, 34705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия козырек солнцезащитный ФШ 12/16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.