Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 276924 Наименование Прокладка ГБЦ D16A/B; TD162/163; (x6); Mot.№ ... 28478

Запчасть прокладка Головка блока D16A/B; TD162/163; (x6); Mot.№ ... 28478 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 276924. У данной детали есть аналоги с номерами: 030730, 1080550, 271085, 291175, 30885, 3095198, 461710. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка Головка блока D16A/B; TD162/163; (x6); Mot.№ ... 28478, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.