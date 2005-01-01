|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|276261
|Наименование
|Патрубок отопителя Вольво фш 13 (2005>) 20x20x890
|для оригинального номера
|20453672
|Вес [г]
|423
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|22
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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