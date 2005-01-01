Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 22

Запчасть патрубок отопителя Вольво фш 13 (2005>) 20x20x890 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.76261. У данной детали есть аналоги с номерами: 20453672 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить патрубок отопителя Вольво фш 13 (2005>) 20x20x890, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.