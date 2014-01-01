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Кольцо уплотнительное FH12 артикул 276204 DT SPARE PARTS в Алматы

276204 DT SPARE PARTS Кольцо уплотнительное FH12
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 276204
Наименование Кольцо уплотнительное FH12
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Вес [г] 0,4
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 18
Толщина [мм] 2,6
Запчасть кольцо уплотнительное ФШ 12 представлена по производителю DT с артикулом 2.76204. У данной детали есть аналоги с номерами: 276204, 20360330. Запчасти системы отопления и вентиляции кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное ФШ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы отопления и вентиляции кабины с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное FH12 DT SPARE PARTS с артикулом 276204 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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