Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 18 Толщина [мм] 2,6

Запчасть кольцо уплотнительное ФШ 12 представлена по производителю DT с артикулом 2.76204. У данной детали есть аналоги с номерами: 276204, 20360330. Запчасти системы отопления и вентиляции кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное ФШ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы отопления и вентиляции кабины с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.