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Датчик температуры выхлопных газов Вольво ФШ ФМ Volvo FH FM артикул 276096 DT SPARE PARTS в Алматы

276096 DT SPARE PARTS Датчик температуры выхлопных газов Вольво ФШ ФМ Volvo FH FM
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 276096
Наименование Датчик температуры выхлопных газов Вольво ФШ ФМ Volvo FH FM
Вес [г] 84
Гарантия 2 года гарантии
Ширина зева гаечного ключа 17
Длина [мм] 1140
Длина кабеля [мм] 1005
Размер резьбы M14 x 1,5
Количество втычных контактов 2
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик температуры выхлопных газов Вольво ФШ ФМ Volvo FH FM DT SPARE PARTS с артикулом 276096 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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