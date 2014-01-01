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Запчасть компрессор кондиционера Вольво ФШ 12 (20538307) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.76071. У данной детали есть аналоги с номерами: 276071, 8FK351119281, 8FK351132171, 8FK351132671, BK6120251, 35393, 8FK351132171. Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия компрессор кондиционера Вольво ФШ 12 (20538307) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.