|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|276071
|Наименование
|Компрессор кондиционера Volvo FH12 (20538307) DT
|ограничение производителя
|Sanden, Kompressor-I
|Вес [г]
|7820
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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