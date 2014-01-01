Вес [г] 7557 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть компрессор кондиционера ФШ 12 (93-) ФШ 16 (93-02) (03-) FL (95-98) привод через клиновой ремень представлена по производителю DT с артикулом 2.76070. У данной детали есть аналоги с номерами: 276070, 8FK351119271, 813012, 8142555. Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия компрессор кондиционера ФШ 12 (93-) ФШ 16 (93-02) (03-) FL (95-98) привод через клиновой ремень на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.