|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|276070
|Наименование
|Компрессор кондиционера FH12 (93-), FH16 (93-02), (03-), FL (95-98), привод через клиновой ремень
|для оригинального номера
|7834
|ограничение производителя
|Sanden, Kompressor-I
|Вес [г]
|7557
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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