|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|276057
|Наименование
|Радиатор кондиционера 625*335*16 Volvo FH/FM
|Вес [г]
|1861
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|625
|Ширина [мм]
|335
|Глубина [мм]
|22
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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