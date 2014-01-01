Длина [мм] 625 Ширина [мм] 335 Глубина [мм] 22

Запчасть радиатор кондиционера 625*335*16 Вольво FH/FM представлена по производителю DT с артикулом 2.76057. У данной детали есть аналоги с номерами: 276057, 8FC351300581, 276005, 94578, 818984, 20515136, 20838903. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия радиатор кондиционера 625*335*16 Вольво FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.