|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|276056
|Наименование
|Радиатор кондиционера 330*790*21 Volvo FH/FM
|для оригинального номера
|20838905
|Вес [г]
|2975
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|790
|Ширина [мм]
|330
|Глубина [мм]
|21
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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