Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 790 Ширина [мм] 330 Глубина [мм] 21

Запчасть радиатор кондиционера 330*790*21 Вольво FH/FM представлена по производителю DT с артикулом 2.76056. У данной детали есть аналоги с номерами: 276056, 8FC351300571, 276054, 8FC351300571, 94582, 818987, 20515134. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия радиатор кондиционера 330*790*21 Вольво FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.