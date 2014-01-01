Длина сети [мм] 382 Ширина сети [мм] 189 Глубина сети [мм] 40

Запчасть радиатор отопителя кабины ФШ 12 (20532914) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.76055. У данной детали есть аналоги с номерами: 091724023, 110256, 11050, 121579, 1354855, 1377873, 17040. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить радиатор отопителя кабины ФШ 12 (20532914), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.