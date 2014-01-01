Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 840 Ширина [мм] 358 Глубина [мм] 20

Запчасть радиатор кондиционера Вольво ФШ 12/16 846*358*25mm представлена по производителю DT с артикулом 2.76052. У данной детали есть аналоги с номерами: 276052, 8FC351300281, 8FC351300281, 94403, 3962652. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия радиатор кондиционера Вольво ФШ 12/16 846*358*25mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.