Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 683 Ширина [мм] 359 Глубина [мм] 24

Запчасть радиатор кондиционера конденсатор FH 16 (93-) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.76051. У данной детали есть аналоги с номерами: 8144690, 8FC351024471, 94387. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить радиатор кондиционера конденсатор FH 16 (93-), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.