|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|276050
|Наименование
|Радиатор кондиционера конденсатор / FL 7,10,12 (85-), FH12 (93-)
|для оригинального номера
|8144689
|Вес [г]
|3234
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|840
|Ширина [мм]
|340
|Глубина [мм]
|20
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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