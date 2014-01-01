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Радиатор кондиционера конденсатор / FL 7,10,12 (85-), FH12 (93-) артикул 276050 DT SPARE PARTS в Алматы

276050 DT SPARE PARTS Радиатор кондиционера конденсатор / FL 7,10,12 (85-), FH12 (93-)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 276050
Наименование Радиатор кондиционера конденсатор / FL 7,10,12 (85-), FH12 (93-)
для оригинального номера 8144689
Вес [г] 3234
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 840
Ширина [мм] 340
Глубина [мм] 20
Запчасть радиатор кондиционера конденсатор FL 7 10 12 (85 ) ФШ 12 (93 ) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 276050. У данной детали есть аналоги с номерами: 8144689, 8FC351024111, 94169. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить радиатор кондиционера конденсатор FL 7 10 12 (85 ) ФШ 12 (93 ), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Радиатор кондиционера конденсатор / FL 7,10,12 (85-), FH12 (93-) DT SPARE PARTS с артикулом 276050 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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