Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 840 Ширина [мм] 340 Глубина [мм] 20

Запчасть радиатор кондиционера конденсатор FL 7 10 12 (85 ) ФШ 12 (93 ) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 276050. У данной детали есть аналоги с номерами: 8144689, 8FC351024111, 94169. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить радиатор кондиционера конденсатор FL 7 10 12 (85 ) ФШ 12 (93 ), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.