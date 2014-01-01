Длина сети [мм] 306 Ширина сети [мм] 235 Глубина сети [мм] 65

Запчасть радиатор кондиционера испаритель ФШ 12 (01 05) ФШ 16 (03-06) FM 9/12 (01-05) FH/FM (05-) FMX (23 представлена по производителю DT с артикулом 2.76046. У данной детали есть аналоги с номерами: 276046, 8FV351330121, 8FV351330121. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия радиатор кондиционера испаритель ФШ 12 (01 05) ФШ 16 (03-06) FM 9/12 (01-05) FH/FM (05-) FMX (23 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.