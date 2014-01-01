Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 276023 Наименование Кран отопителя FH/FM с кондиционером Вес [г] 82 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть кран отопителя FH/FM с кондиционером представлена по производителю DT с артикулом 2.76023. У данной детали есть аналоги с номерами: 276023, 9XL351328111, 9XL351328111, 3091578, 3093481, VO130934. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кран отопителя FH/FM с кондиционером на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.