|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|276013
|Наименование
|Мотор отопителя MB/MAN F/M90;L/M2000 86-->/Volvo FH 12/16 (в сборе) 2.76013, DT
|Вес [г]
|1293
|Гарантия
|2 года гарантии
|Напряжение [В]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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