Длина сети [мм] 245 Ширина сети [мм] 146 Глубина сети [мм] 48

Запчасть радиатор отопителя представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.76003. У данной детали есть аналоги с номерами: 1623588, 276003OEM, 73621, 8FH351312481. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить радиатор отопителя, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.