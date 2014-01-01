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Буфер артикул 275058 DT SPARE PARTS в Алматы

275058 DT SPARE PARTS Буфер
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 275058
Наименование Буфер
для оригинального номера 20398707
Сторона установки спереди слева
Материал Металл
Защитный материал, листовой металл Угловая накладка
Вес [г] 1580
Гарантия 2 года гарантии
парные номера артикулов 2.75056
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Буфер DT SPARE PARTS с артикулом 275058 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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