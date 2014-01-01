Вес [г] 20300 Гарантия 2 года гарантии

Если вы хотите купить бампер Вольво FH, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.75011. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH90, 100079, 1212018, 18300084, 40289329, 8144454, 8189329. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.