Радиус изгиба [мм] 300

Запчасть зеркало переднего обзора FH FM (02-) представлена по производителю DT с артикулом 273315. У данной детали есть аналоги с номерами: 273315 Кузовные запчасти в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия зеркало переднего обзора FH FM (02-) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.