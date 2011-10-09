|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|273311
|Наименование
|Зеркало дополнительное Вольво FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16
|Вес [г]
|1713
|Гарантия
|2 года гарантии
|Радиус изгиба [мм]
|300
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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