Радиус изгиба [мм] 300

Запчасть зеркало фронтальное FH/FM (02-) с мех.регулировкой представлена по производителю DT с артикулом 2.73310. У данной детали есть аналоги с номерами: 273310, 50213604, 592240002099, 20900679, 21151129. Кузовные запчасти в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия зеркало фронтальное FH/FM (02-) с мех.регулировкой на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.