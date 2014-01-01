Радиус изгиба [мм] 300

Запчасть зеркало бордюрное в сборе Вольво/Рено представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.73277. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить зеркало бордюрное в сборе Вольво/Рено, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.