|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|273277
|Наименование
|Зеркало бордюрное в сборе Volvo/RVI
|Вес [г]
|704
|Гарантия
|2 года гарантии
|Радиус изгиба [мм]
|300
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Зеркало бордюрное в сборе Volvo/RVI DT SPARE PARTS с артикулом 273277 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита