Радиус изгиба [мм] 300

Запчасть зеркало тротуарное Вольво DT представлена по производителю DT с артикулом 2.73270. У данной детали есть аналоги с номерами: 273270, 100002, 8SB179176001, 562240001099, 20716739. Кузовные запчасти в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия зеркало тротуарное Вольво DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.