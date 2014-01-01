Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 273257 Наименование Крышка кронштейна зеркала прав. Volvo FH/FM Вес [г] 37 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть крышка кронштейна зеркала прав. Вольво FH/FM представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.73257. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка кронштейна зеркала прав. Вольво FH/FM, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.