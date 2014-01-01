Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 273231 Наименование Механизм регулировки положения зеркала правый FH/FM (02-), электрический Вес [г] 437 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть механизм регулировки положения зеркала правый FH/FM (02-) электрический представлена по производителю DT с артикулом 2.73231. У данной детали есть аналоги с номерами: 273231, 082240001099, 20455988, 20713895, 20742489, 20936170. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия механизм регулировки положения зеркала правый FH/FM (02-) электрический на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.