Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 273226 Наименование Корпус зеркала широкоугольного правого FH/FM (02-) Вес [г] 309 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть корпус зеркала широкоугольного правого FH/FM (02-) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 273226. У данной детали есть аналоги с номерами: 20589817 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить корпус зеркала широкоугольного правого FH/FM (02-), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.