Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 273221 Наименование Корпус зеркала правого Вольво FH 12 (2000-2008) Вес [г] 330 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть корпус зеркала правого Вольво FH 12 (2000-2008) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.73221. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212283, 142240001099, 14808500A, 20455982, 20535603, 20567633, 20567670. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить корпус зеркала правого Вольво FH 12 (2000-2008), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.