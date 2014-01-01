|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|273215
|Наименование
|Стекло зеркала основного
|для оригинального номера
|21320404
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Вес [г]
|687
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|1200
|Радиус изгиба [мм]
|1200
|Ширина [мм]
|197
|Высота [мм]
|431
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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