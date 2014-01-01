Вес [г] 687 Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 1200 Радиус изгиба [мм] 1200 Ширина [мм] 197 Высота [мм] 431

Запчасть стекло зеркала основного представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.73215. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212227, 150207759070, 150207759733, 152240840H, 152240865H, 20455986, 20567670. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стекло зеркала основного, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.