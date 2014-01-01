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Стекло зеркала основного артикул 273215 DT SPARE PARTS в Алматы

273215 DT SPARE PARTS Стекло зеркала основного
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 273215
Наименование Стекло зеркала основного
для оригинального номера 21320404
Сторона установки с обеих сторон
Вес [г] 687
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр [мм] 1200
Радиус изгиба [мм] 1200
Ширина [мм] 197
Высота [мм] 431
Запчасть стекло зеркала основного представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.73215. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212227, 150207759070, 150207759733, 152240840H, 152240865H, 20455986, 20567670. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стекло зеркала основного, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стекло зеркала основного DT SPARE PARTS с артикулом 273215 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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