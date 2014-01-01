|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|273121
|Наименование
|Боковое стекло
|Вес [г]
|5960
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|2.73120
|Длина [мм]
|800
|Ширина [мм]
|500
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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