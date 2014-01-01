|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|273065
|Наименование
|Элемент зеркальный основной, DAF FA (1700-3300) (87-), 75/85/95 (92-00); VO F/FL; 2.73065
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Вес [г]
|519
|Гарантия
|2 года гарантии
|Радиус изгиба [мм]
|1800
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Элемент зеркальный основной, DAF FA (1700-3300) (87-), 75/85/95 (92-00); VO F/FL; 2.73065 DT SPARE PARTS с артикулом 273065 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита