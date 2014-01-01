Наружное / внутреннее зеркало заднего вида неотопленно Гарантия 2 года гарантии Радиус изгиба [мм] 400

Запчасть стекло зеркала FH представлена по производителю DT с артикулом 2.73062. У данной детали есть аналоги с номерами: 273062 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стекло зеркала FH на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.