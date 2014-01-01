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Зеркальное стекло, наружное зеркало артикул 273026 DT SPARE PARTS в Алматы

273026 DT SPARE PARTS Зеркальное стекло, наружное зеркало
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 273026
Наименование Зеркальное стекло, наружное зеркало
для оригинального номера 20854564
Сторона установки слева, справа
Вес [г] 740
Наружное / внутреннее зеркало заднего вида обогреваемый
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 отопленная
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр [мм] 1800
Радиус изгиба [мм] 1800
Ширина [мм] 198
Высота [мм] 433
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Зеркальное стекло, наружное зеркало DT SPARE PARTS с артикулом 273026 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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