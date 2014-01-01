Гарантия 2 года гарантии Радиус изгиба [мм] 1800

Запчасть стекло зеркала 2.73023 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.73023. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120287, 273023, 273023, 040247, 10405, 309905, 117044. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стекло зеркала 2.73023 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.