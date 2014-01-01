Гарантия 2 года гарантии Радиус изгиба [мм] 1800 Ширина [мм] 190 Высота [мм] 374

Запчасть Зеркало (стекло) 191x376mm представлена по производителю DT с артикулом 273021. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.