|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|273002
|Наименование
|Зеркало заднего вида с подогревом
|Сторона установки
|Кабина водителя
|Вес [г]
|858
|Гарантия
|2 года гарантии
|Радиус изгиба [мм]
|1800
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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