|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|272117
|Наименование
|Ручка двери, лев. DT
|Сторона установки
|слева
|Вес [г]
|988
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|2.72118
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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