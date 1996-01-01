|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|272073
|Наименование
|Амортизатор капота Вольво автобус B58 (1988-1996)
|Вес [г]
|330
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|490
|Высота подъема [мм]
|200
|Выталкивающая сила [N]
|700
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Амортизатор капота Вольво автобус B58 (1988-1996) DT SPARE PARTS с артикулом 272073 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита