Длина [мм] 490 Высота подъема [мм] 200 Выталкивающая сила [N] 700

Запчасть амортизатор капота Вольво автобус B58 (1988-1996) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.72073. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить амортизатор капота Вольво автобус B58 (1988-1996), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.