Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 393 Высота подъема [мм] 148 Выталкивающая сила [N] 170

Запчасть амортизатор бардачка Вольво ФШ 12 2.72071 представлена по производителю DT с артикулом 2.72071. У данной детали есть аналоги с номерами: 272071, 21657, 090804002950. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор бардачка Вольво ФШ 12 2.72071 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.