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Амортизатор бардачка Volvo FH12 2.72071 артикул 272071 DT SPARE PARTS в Алматы

272071 DT SPARE PARTS Амортизатор бардачка Volvo FH12 2.72071
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 272071
Наименование Амортизатор бардачка Volvo FH12 2.72071
Сторона установки с обеих сторон, Боковина
Вес [г] 214
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 393
Высота подъема [мм] 148
Выталкивающая сила [N] 170
Запчасть амортизатор бардачка Вольво ФШ 12 2.72071 представлена по производителю DT с артикулом 2.72071. У данной детали есть аналоги с номерами: 272071, 21657, 090804002950. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор бардачка Вольво ФШ 12 2.72071 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор бардачка Volvo FH12 2.72071 DT SPARE PARTS с артикулом 272071 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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