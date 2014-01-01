|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|272071
|Наименование
|Амортизатор бардачка Volvo FH12 2.72071
|Сторона установки
|с обеих сторон, Боковина
|Вес [г]
|214
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|393
|Высота подъема [мм]
|148
|Выталкивающая сила [N]
|170
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Амортизатор бардачка Volvo FH12 2.72071 DT SPARE PARTS с артикулом 272071 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита