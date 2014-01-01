Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 271415 Наименование Кронштейн брызговика Volvo FH/FM 2.71415 Вес [г] 105 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть кронштейн брызговика Вольво FH/FM 2.71415 представлена по производителю DT с артикулом 2.71415. Применяется на MAN TGL, Ман Тгл, MAN TGM, Ман Тгм. У данной детали есть аналоги с номерами: 271415 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.