Вес [г] 628 Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 2.71393

Запчасть накладка на крыло правая ФШ 12 нов. представлена по производителю DT с артикулом 2.71392. У данной детали есть аналоги с номерами: 271392, 2FH202, 18300045, 1212151, V1212151, 20529686, 3175938. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка на крыло правая ФШ 12 нов. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.