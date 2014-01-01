Вес [г] 380 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть накладка на крыло правая представлена по производителю DT с артикулом 2.71390. У данной детали есть аналоги с номерами: 271390, 2FH204, 18300290, 3175934, V1212360, 20529684, 1212360. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка на крыло правая на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.